Høyre fridde til Rødt for å sikre seg makt i Oslo

Høyres gruppeleder i bystyret Eirik Lae Solberg tilbød Rødt å lede to komiteer i bytte mot deres støtte til ordførerkandidat Saida Begum, ifølge TV 2.

– Vi fikk et tilbud om å stemme for Høyres ordfører og takket nei, men vurderte tilbudet. Det var overraskende og et uventet tilbud og det viser et Høyre som er villig til å strekke seg langt for å få et symboltungt verv, sier Eivor Evenrud, gruppeleder for Rødt.

– Politikk framfor posisjoner

Lae Solberg har ikke kommentert saken overfor TV-kanalen.

Det er fem komiteer i Oslo: Finanskomiteen, helse- og sosialkomiteen, kultur- og utdanningskomiteen, byutviklingskomiteen og samferdsels- og miljøkomiteen. Det er ikke kjent hvilke komiteer som eventuelt var aktuelle.

– Vi i Rødt er mer opptatt av politikk enn posisjoner, og Begum har snakket om å politisere ordførervervet. Marianne Borgen har gjort en god jobb som ordfører. Vi har samarbeidet godt med de rødgrønne og er innstilt på et fortsatt samarbeid, sier Evenrud.

Plattformen presenteres

Arbeiderpartiet, SV og MDG har forhandlet om en ny plattform siden valget i september.

Forhandlingene ble avsluttet forrige uke, og plattformen skal legges fram for partienes representantskapsmøter mandag kveld. Forutsatt at den blir godkjent av partiene, er planen at plattformen skal presenteres offentlig på en pressekonferanse tirsdag. Fordelingen av byrådspostene skal først presenteres onsdag.