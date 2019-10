Toppøkonomer øyner Brexit-utsettelse

Brexit-sagaen ruller videre, og som ventet ble det ingen avstemning om statsminister Boris Johnsons avtale med EU i går.

– Frykt ikke hard Brexit

«I kveld derimot ligger alt til rette for en avstemning (man vet aldri med det britiske parlamentet). Da skal det juridiske grunnlaget for avtalen stemmes over. Det er som vi skrev i går en mulighet for at Boris får flertall. Men det er ikke ferdig selv om det lykkes. Så skal tillegg til lovene diskuteres og stemmes over. Ifølge regjeringen bør det være ferdig til torsdag for å få gjennom avtalen før månedsskiftet (skal for eksempel også gjennom House of Lords)», skriver sjefstrateg Erik Bruce i dagens morgenrapport fra Nordea Markets.

Men surprise, surprise: her kan mange problemer oppstå.

«Et krav om tollunion (felles toll mot tredjeland) kan dukke opp, noe Boris ikke ønsker og prosessen kan drøye. Sannsynligvis gir EU en utsettelse hvis det drøyer, men ser ut som det kan blir en avtale. Men uansett, som alltid er det mye uforutsett som kan skje og utfallet er langt fra gitt. Men skal vi tro på pundet, som styrket seg litt i går, er det iallfall ikke stor grunn til å frykte hard Brexit», konkluderer Bruce.

EURGBP står nå i 0,8597, og pundet har dermed styrket seg noe mot euro de siste 24 timene. Mot dollaren har pundet svekket seg noe.

– Går mot utsettelse

I Handelsbanken Capital Markets mener sjeføkonom Kari Due-Andresen at det mest sannsynlig går mot en utsettelse av Brexit-datoen (31. oktober).

«Boris Johnsons ønske om en ny avstemming over Brexit-avtalen ble i går nemlig avvist av parlamentets ordstyrer, John Bercow. Dermed gjelder fortsatt Storbritannias forespørsel om en utsettelse av Brexit-datoen, noe EU-representanter har antydet at de vil innfri. Boris Johnson håper fortsatt at hans avtale kan vedtas og at Storbritannia kan forlate EU 31. oktober, men det skal holde hardt», skriver Due-Andresen i dagens morgenrapport.

Dersom dette skal kunne skje, påpeker sjeføkonomen at parlamentsmedlemmene i så fall kun vil få tre arbeidsdager til å gå igjennom hva den foreliggende Brexit-avtalen vil ha å si for britisk økonomi.

«Sannsynligheten er stor for at parlamentet ønsker en lengre prosess. En annen fare for Johnson er også at opposisjonen ønsker å endre vesentlige deler av avtalen hans med EU som betingelse for at de skal godkjenne den. For eksempel ønsker Labour at en forutsetning skal være at Brexit-avtalen legges ut for en ny folkeavstemming, slik at folk kan velge mellom denne avtalen eller å forbli i EU», heter det videre.

Trekker opp trumfkort?

Skulle dette forslaget få flertall, tror Due-Andresen heller at Boris Johnson utlyser et nyvalg og forsøker å skaffe seg et romsligere mandat fra folket til å presse gjennom sin versjon av Brexit.

«Per i dag ligger Toryene godt an på meningsmålingene, og det ryktes at regjeringen forbereder et nyvalg før jul», fortsetter sjeføkonomen.

Bloomberg-kommentator Therese Raphael tror også at den britiske statsministeren trekker frem dette trumfkortet. Hvis han ser at avtalen hans med EU ikke blir vedtatt i parlamentet – eller tillegges uakseptable endringer, tror hun Johnson vil bruke denne uken til å skaffe enighet om et nyvalg i slutten av november.

– Labour-leder Jeremy Corbyn kan slippe opp for unnskyldninger for å nekte ham et valg, spesielt når EU godkjenner Johnsons krav om en utsettelse, skriver Raphael.