Den kinesiske regjeringen planlegger å erstatte Hongkongs leder

Avgjørelsen kommer etter flere voldelige protester mot Lams administrasjon, opplyser personer som har blitt orientert om planene til avisen.

Dersom Kinas president, Xi Jinping, bestemmer seg for å iverksette planene, vil Lams etterfølger bli innsatt innen mars, og dermed ta over for resten av hennes periode, som slutter i 2022.

Potensielle kandidater til å ta over for Lam er Norman Chan og Henry Tang. Chan er tidligere leder for Hongkongs pengepolitiske myndigheter. Tang har tidligere vært sjefssekretær i Hongkong, og har også jobbet som territoriets finanssekretær.

Da Hongkongs første administrerende leder, Tung Chee-hwa, gikk av i 2005 tjenestegjorde Donald Tsang, territoriets daværende seniorbyråkrat, resten av perioden. Han ble på nytt utnevnt som leder for en femårsperiode i 2007.

Protestene i Hongkong startet for fire måneder siden da Lam la fram et lovforslag som åpnet for å utlevere folk til straffeforfølgelse i fastlands-Kina. Lovforslaget ble siden trukket tilbake, men protestene har fortsatt og demonstrantene krever nå demokratiske reformer.

Protestbevegelsen anses som den alvorligste utfordringen mot kommunistpartiets autoritet på kinesisk jord på tre tiår, skriver avisen.

Hongkong har hatt delvis selvstyre siden regionen ble tilbakeført til Kina i 1997.

Kinesiske tjenestemenn ønsker at situasjonen skal stabilisere seg før de tar en endelig beslutning om å gå videre med et lederskifte, da de ikke ønsker å bli oppfattet som å gi etter for vold, opplyser kildene til Financial Times.

Kinas utenriksdepartement avviser medierapporter om at den kinesiske regjeringen utarbeider en plan for å erstatte Hongkongs leder Carrie Lam med en "midlertidig" leder, melder CNBC onsdag.

