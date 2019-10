Ny rettskamp om Trumps skattemeldinger

Onsdag møter advokatene i en ankedomstol i New York.

Tidligere har en dommer bestemt at presidenten ikke kan stanse utleveringen av dokumentene, som er etterspurt i forbindelse med en etterforskning av Trumps revisorfirma. Bakgrunnen er blant annet utbetalingene til pornostjerna Stormy Daniels og Playboy-modellen Karen McDonald før presidentvalget i 2016.

Trumps advokater hevder at grunnloven forbyr delstater å starte en kriminaletterforskning mot en sittende president.

Påtalemyndigheten sier på sin side at ingen er hevet over loven, og at skattemeldingene uansett vil forbli hemmelige fordi de bare skal framlegges for en storjury.

Det er statsadvokat Cyrus R. Vance på Manhattan, som for øvrig er demokrat, som står bak etterforskningen av Trumps revisorfirma.

Trumps skattemeldinger har vært et tilbakevendende tema de siste årene. Demokratene har ved flere anledninger krevd at de skal legges fram. Presidenten brøt flere tiår med tradisjoner for presidentkandidater da han i 2016 nektet å offentliggjøre sin inntekt på skattemeldingen under 2016-kampanjen.

Trump har blant annet sagt at dokumentene er for komplekse for folk å forstå.

©NTB)