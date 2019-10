Frp-leder Siv Jensen mener dagens boliglånsforskrift fungerer ganske godt

– Det er det jeg som gjør, sa hun, ifølge Nettavisen.

Finanstilsynet har foreslått at maksgrensen for totale låneopptak settes ned fra 5 til 4,5 ganger bruttoinntekten, og at bankenes mulighet til å gjøre unntak fra kravene i forskriftene blir satt ned fra 10 til 5 prosent. Dette er kjent som fleksibilitetskvoten.

Forslaget har den siste tiden vært på høring, og en avgjørelse er ventet før jul.

Jensen sier til avisen at regjeringen jobber så raskt den kan med en beslutning. Slik utdyper finansministeren utspillet om at det ikke er Finanstilsynet som bestemmer:

– Det betyr, som veldig mange har tatt til orde for i høringen, at den forskriften vi har fungerer ganske godt. Jeg må si at det er jeg ganske enig i, sier Jensen.

