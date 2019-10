Donald Trump varsler en stor nyhet

Verken Trump eller Det hvite hus opplyser hva uttalelsen skal handle om, men det spekuleres på om at det har sammenheng med en operasjon utført av amerikanske spesialstyrker i Syria.

Tidsskriftet Newsweek er blant mediene som skiver at Abu Bakr al-Baghdadi, lederen for ekstremistgruppen IS, skal ha blitt drept i Idlib i Syria. President Donald Trump skal ha godkjent operasjonen en uke før den ble gjennomført.

Lørdag kom det rapporter om amerikanske kamphelikoptre i luften over Idlib nordvest i Syria. CIA skal ha bistått i å lokalisere Baghdadi, skriver CNN.

Baghdadi har ligget i skjul de siste fire årene. En video fra april sendt ut av det IS-tilknyttede propagandanettstedet Furqan viste det som skal være Baghdadi bli intervjuet.

