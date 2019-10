Boris Johnson vil igjen gå for nyvalg – EU nær enighet om Brexit-utsettelse

Johnson ble tvunget til å gå vekk fra sitt tidligere løfte om å gå ut av EU 31. oktober, etter at medlemmene av Parlamentet krevde at han ba om mer tid mens de diskuterte skilsmissen fra EU og avtalen med Brussel.

Tidlig mandag møtes de 27 EU-ambassadørene for å diskutere et forslag, som skal innebære å utsette brexit til 31. januar, men som også et åpner for at Storbritannia kan trekke seg ut før dette, om Parlamentet ratifiserer en avtale, ifølge kilder i Brussel. Dokumentet ble søndag sendt til de 27 medlemslandene i EU.

Medlemslandene har i prinsippet allerede akseptert en utsettelse for å unngå kaotiske tilstander ved en brexit uten en skikkelig avtale, men noen land, som Frankrike har stilt spørsmål ved hvor lang en slik utsettelse bør være.

Mandag blir en skjebnedag for Johnson da han også skal bringe inn for Underhuset forslaget om nyvalg for tredje gang. Han vil fremme forslag om nyvalg 12. desember. Han står imidlertid overfor en stor utfordring, da han trenger to tredels flertall for å få forslaget gjennom, og ved de to tidligere forsøkene fikk han ikke engang støtte fra halvparten av de 650 parlamentsmedlemmene.

(©NTB)