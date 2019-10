Natur og Ungdom vil stanse leteboring «med alle virkemidler»

– Vi nekter å akseptere at oljeindustrien får bore i noen av våre mest sårbare områder og er klare til å stoppe denne riggen med alle virkemidler, sier leder Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom.

– Skjer det et oljeutslipp her, kan det drive langt inn i Lofoten. Det vil være katastrofalt for gytefelt, sjøfugler og korallrev, sier han.

Også Bellonas Frederic Hauge varsler protester.

– Vi går nå ut og forteller at vi skal aksjonere i denne saken. Vi kommer til å seile ut og prøve å stoppe dette, sier han til NTB.

Miljøorganisasjonene er kritiske til at klima- og miljøminister og Venstre-nestleder Ola Elvestuen nå gir leteboringen grønt lys. Elvestuen viser til at beslutningen om å åpne for leteboring ble tatt i 2011.