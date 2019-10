SV og Rødt vurderer mistillit mot Hauglie

– Vi ber statsråden om å komme med en rask redegjørelse for Stortinget. Ut fra denne redegjørelsen vil vi se om det er grunn til å følge opp med en kontrollsak, sier Karin Andersen til NTB.

Hun er leder for Stortingets kommunal- og forvaltningskomité.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sa mandag til VG at partiet hans nå vurderer mistillit mot Anniken Hauglie. Andersen utelukker ikke at SV kan konkludere med mistillit.

– Nå må vi få en redegjørelse og eventuelt en kontrollsak først, men det kan komme et mistillitsforslag fra oss dersom vi mener det er nødvendig, sier Andersen, som presiserer at hun ikke har diskutert temaet med partileder Audun Lysbakken og resten av stortingsgruppa enda.

– Det er helt krise å bli dømt for trygdesvindel. Dette er noe som henger lenge ved enkeltmennesker, og som kan ødelegge livene deres, så dette må vi komme til bunns i, sier Andersen.

Også partileder Lysbakken er kritisk det som har skjedd. Han er tydelig på at saken må få konsekvenser, men ønsker først klarhet i hva som har skjedd.

– Dette er en katastrofe, både for dem som urettmessig er rammet, men også politisk. Det handler om livene til folk, sier han.

– Det er en skandale at Nav og staten har valset over enkeltmenneskers rettssikkerhet. Jeg mistenker at skandalen er et utslag av politiske signaler, fordi vi har en regjering som mistenkeliggjør folk som er syke og trenger hjelp. Vi kommer til å følge opp statsråd Anniken Hauglie og utelukker ikke mistillit, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til VG.

På spørsmål fra VG om partiet vil vurdere mistillit sier Moxnes:

– Ja, det er riktig.