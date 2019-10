Argentinsk presidentvalg ga styrket peso

Pesoen falt nesten 6 prosent i uka fram mot søndagens valg, men mandag morgen ble 1 dollar omsatt for 63 pesos i Buenos Aires, en oppgang på 3,17 prosent.

Samme dag strammet landets sentralbank kraftig inn på valutakontrollen i et forsøk på å hindre kapitalflukt.

Den 60 år gamle jussprofessoren Fernandez vant presidentvalget med god margin over sittende president Mauricio Macri, som regnes som markedsvennlig.

IMF-gratulasjon

Langvarig resesjon og gjeldskrise har skapt økt frykt i markedet for at Argentina skal misligholde lån på over 500 milliarder kroner fra Det internasjonale pengefondet IMF.

IMF-sjef Kristalina Georgieva gratulerer Fernandez med seieren og lover å samarbeide med hans regjering for å stabilisere Argentinas økonomi.

Det var den konservative presidenten Macri som inngikk den massive låneavtalen med IMF, men de upopulære sparetiltakene som fulgte, evnet ikke å få økonomien på rett kjøl. I stedet førte innstrammingspolitikken til en bølge med misnøye mot Macris regjering.

Økt fattigdom

Fattigdomsraten har økt til over 35 prosent, inflasjonen nærmet seg i september på årsbasis nesten 38 prosent, mens pesoen har tapt nesten 70 prosent siden januar 2018.

Siden august har argentinere tatt ut over 200 milliarder kroner fra sine kontoer. Forrige uke økte dollaretterspørselen, ifølge sentralbanken.

– I møte med risikoen for at dette kan fortsette denne uka, har vi besluttet å styrke kontrollene: Fra mandag kan enkeltpersoner kjøpe maksimalt 200 dollar i måneden, sier sentralbanksjef Guido Sandleris mandag.

Omstridt visepresident

Argentinas påtroppende president tilhører sentrum-venstresiden og de proteksjonistiske peronistene, oppkalt etter populisten Juan Peron som styrte Argentina på 1940-, 50- og 70-tallet. Fernandez har imidlertid lovet å føre en markedsvennlig politikk. Han vil ikke misligholde IMF-lånet, men forsøke å reforhandle vilkårene.

– Vi ser fram til å samarbeide med hans administrasjon for å håndtere Argentinas økonomiske utfordringer og fremme inkluderende og bærekraftig vekst som kommer alle argentinere til gode, sier IMF-direktør Georgieva.

Fernandez og hans visepresidentkandidat Cristina Kirchner fikk 48 prosent av stemmene, mot Macris drøyt 40 prosent. Oppmøtet var på hele 80 prosent, ifølge myndighetene.

Kirchner, som var Argentinas president fra 2007 til 2015, er tiltalt for å ha tatt imot millioner i bestikkelser mens hun satt med makten. Hun er også gjenstand for en rekke andre korrupsjonsgranskinger, som hun selv har avfeid som politisk motivert.

Fernandez tar over for Macri i desember.