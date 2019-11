Facebook-sjef Mark Zuckerberg med brennende forsvar for politisk reklame

«I et demokrati syns jeg ikke det er riktig at private selskaper skal sensurere politikere eller nyhetene», skriver Zuckerberg i et engasjert innlegg på Facebook.

Der forklarer han hvorfor han mener det er riktig av Facebook å tillate politisk reklame, som nå forbys på Twitter.

Politisk reklame kan være en viktig del av stemmen til kandidater og interessegrupper som kanskje ikke når igjennom i ellers, påpeker han.

«Og det er vanskelig å avgjøre hvor vi skal sette strek. Skulle vi virkelig ha blokkert reklame for viktige politiske saker som klima eller kvinners rettigheter? Jeg mener en bedre tilnærming er å arbeide for å øke åpenheten i stedet», skriver Zuckerberg.

Politiske ytringer er viktige, og derfor må de høres, fastholder han.

