VIL SNAKKE MED RØDT: Byråd for byutvikling Hanna Marcussen (MDG), byråd for miljø og samferdsel og byrådets nestleder Lan Marie Nguyen Berg (MDG), byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV). Foto: NTB scanpix