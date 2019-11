SV åpner for egen kommisjon for trygdesaken

Til Dagbladet sier SV-lederen at en ekstern kommisjon er noe som har blitt diskutert de siste dagene.

– Noen få ganger har Stortinget selv nedsatt en kommisjon. Det er noe som kan bli vurdert når vi ser omfanget av dette, sier Audun Lysbakken.

– Både det store alvoret og behovet for å granske hvordan departementet har håndtert saken tilsier at granskningen skjer med tett involvering fra Stortinget, enten ved at Stortinget setter ned kommisjonen eller at regjeringen gjør det i tett dialog med opposisjonen, fortsetter han.

Dagbladet er også kjent med at Ap på Stortinget er i tenkeboksen om saken.

Til sammen er rundt 2.400 personer rammet, ifølge Navs egne anslag. Riksadvokaten har tidligere opplyst at 48 personer er uriktig dømt for trygdesvindel i norske domstoler, og torsdag ble det kjent at ytterligere minst ti saker er funnet ved tre domstoler.