Mediekonferansen Svarte Natta nekter for «Giske-show»

– Som alle andre som deltar i debatter på Svarte Natta, kommer Trond Giske til å få meget velformulerte, kritiske og sikkert for hans del ubehagelige spørsmål, sier Trellevik til NTB.

Han nekter å være med på kritikken Svarte Natta har fått for å legge opp til en paneldebatt der det er Trond Giske som settes i rollen som «offer».

– Det er ikke slik at vi gir Trond Giske en scene der han skal sitte og renvaske seg.

Trakk seg i protest

Diskusjonen skjøt fart mandag denne uka da kommentator Hege Ulstein i Dagsavisen trakk seg fra debatten.

«Jeg ble invitert til og takket ja til en pressedebatt om metoo. Det har nå utviklet seg til noe som kan se ut som et Giske-show. Det takker jeg nei til», skriver Ulstein på Facebook.

Hun beskylder Svarte Natta for å ha endret premissene etter at hun sa ja, og for å legge opp til en debatt der det er Giske som framstår som offeret i stedet for kvinnene som varslet mot ham.

Presseetisk debatt

Trellevik er ikke enig. Han viser til at Giske vil møte et erfarent panel og en sal bestående av 300 journalister og redaktører.

– Hvis ingen av disse personene klarer å stille ham et kritisk eller reflektert spørsmål, så er jeg mer bekymret for norske journalister, sier Trellevik.

Paneldebatten går av stabelen fredag. Formålet er å få i gang en presseetisk debatt om medienes rolle under metoo.

Trellevik legger til at det nok hadde vært enklere for Giske å velge en annen arena for å snakke ut. Nå går Ap-politikeren i stedet inn i det konferansesjefen kaller «løvens hule».

– Trond Giske stiller opp på Svarte Natta uten vilkår, påpeker han.

Gleder seg ikke

Giske selv sa til avisa Nordlys denne uka at han ikke gleder seg til debatten.

Arrangementet vil være første gang Giske offentlig debatterer metoo siden han gikk av som nestleder i Arbeiderpartiet. Han har kun uttalt seg om saken ved et noen få anledninger. Men nå mener Giske tida er moden.

– To år etterpå håper jeg det er mulig å ha en samtale, i hvert fall om hvordan pressen arbeidet med sakene. Jeg er spent på hvordan diskusjonen blir, sier Giske til Nordlys.

Varsler

Giske trakk seg som nestleder i Arbeiderpartiet 7. januar 2018 som følge av flere varsler mot ham. Varslene var knyttet til seksuell trakassering og upassende oppførsel.

Samme måned konkluderte Arbeiderpartiet med at Giske i flere av sakene hadde brutt partiets interne retningslinjer mot seksuell trakassering.

(©NTB)