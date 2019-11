Varmt, trangt og hemmelig under riksretthøringene mot Donald Trump

Når historien skal skrives om Donald Trumps presidenttid, vil et viktig kapittel om demokratenes prosess for å få ham stilt for riksrett dreie seg om det som skjer i en spionsikker bunker i en underetasje like ved Capitol Hill, der de to kamrene i den amerikanske nasjonalforsamlingen holder til.

I dette svært spesielle lokalet har hele tre komiteer fra Representantenes hus holdt høringer om president Trumps angivelige press mot presidenten i Ukainia for å få tilgang til opplysninger som kan svekke demokratenes presidentkandidat Joe Biden.

Møysommelig, time etter time, har representantene samlet biter i et puslespill som kan danne grunnlag for en riksrettstiltale.

Ikonisk

Bunkeren har et omstendig navn på engelsk – The Sensitive Compartmentalized Information Facility (SCIF) – og er i ferd med å bli et av de ikoniske stedene i amerikansk samtidspolitikk. Men til forskjell fra legendariske adresser som hotellet i Watergatekomplekset og Rosehagen i Det hvite hus, er SCIF en lokasjon som med hensikt er bortgjemt og usynlig.

Langt flere mennesker gir fra seg mobiltelefon og treningsklokke, og klemmer seg inn i det trange lokalet, enn det var tegnet for. Ingenting skal ta oppmerksomheten vekk fra det som skjer i lokalet, derfor ingen TV-skjermer og ingen nyheter på mobil.

Intensiteten i prosessen, og alvoret som omgir høringene, bidrar til å skape en aura av mystikk rundt det som foregår i den avstengte bunkeren. Lite slipper ut, men noen hjertesukk fra nøkkelpersoner, som lederen av etterretningskomiteen, Adam Schiff, og topp-republikaneren fra kontrollkomiteen, Mark Meadows, viser at forholdene tidvis er utfordrende.

Odør

-Staben min sa at det begynte å lukte som en gymgarderobe, sa Schiff etter utspørringen 11. oktober av den tidligere amerikanske ambassadøren til Ukrania, Marie Yavanovitch.

SCIF-en er ikke den eneste i sitt slag. Det finnes én i Det hvite hus, til daglig kalt situasjonsrommet, det er bygd én på gården til tidligere president George W. Bush i Texas, og det er konstruert to for president Trump, i henholdsvis New York og Florida.

Det avlyttingsfrie lokalet er bygd med helt spesielle materialer, og meningen er at fortrolige og hemmelige saker kan bli behandlet uten at omverdenen skal kunne få noen form for innsyn. Lokalet er uten vinduer, og lufteventiler og andre kabler og rør som går gjennom vegger, er isolert med en spesiell type gummi som ikke leder lyd.

Erobret

Men SCIF-en til senatorene viste ikke å være uinntakelig. I en episode før prosessen kom ordentlig i gang, stormet en rasende gruppe på rundt 20 republikanerne inn i bunkeren for å avbryte et demokratisk planleggingsmøte om riksrettsarbeidet.

Flere av republikanerne sendte twittermeldinger inne fra bunkeren, noe som skulle være umulig, og som uansett var et brudd på sikkerhetsforskriftene.

Men mandag er SCIF-ens magiske rolle over i denne omgang. Da forflytter saken seg til det offentlig rom, og demokratene starter sine utspørringer av nøkkelpersoner rundt Donald Trump, både tidligere og nåværende.

