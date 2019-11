Trumps handelsrådgiver: Kina bløffer

Optimismen i markedet steg betydelig på torsdag, da Kinas handelsdepartement meldte at det var oppnådd enighet med USA om å gradvis fjerne alle nye tollavgifter på handelen mellom landene. En representant for de amerikanske myndighetene bekreftet senere på dagen at dette var tilfellet.

Fredag morgen kom det imidlertid nye signaler fra Det hvite hus: Handelsrådgiver Peter Navarro hevdet til National Public Radio (NPR) at partene slettes ikke har avtalt å reversere president Donald Trumps tollavgifter på import fra Kina.

«Propagandapresse»

– Her ser vi hvordan den kinesiske propagandapressen sprer denne typen informasjon...de driver simpelt hen med forhandlinger i det offentlige rom og forsøker å presse oss i en viss retning, forklarte Navarro i et tidligere intervju med Fox News.

– Men det er presidenten som tar denne typen beslutninger.

Handelsrådgiveren tilføyde at han fortsatt tror en handelsavtale kan oppnås, vel og merke på USAs premisser.

– Årsaken til at kineserne klager over tollavgiftene er at de fungerer så godt, hevdet han.

Holder ikke avtaler

Fjerningen av alle Trumps tollavgifter har lenge vært et kritisk punkt for Kina og en betingelse for at selv en begrenset handelsavtale undertegnes.

På fredag innrømmet Navarro imidlertid at en av USAs forhandlingsbrikker i forbindelse med en fase 1-avtale er ikke å innføre nye tollavgifter den 15. desember.

Planen er inntil videre å lansere en 15 prosent tollsats på import fra Kina verdt i alt 112 milliarder dollar årlig. Den vil blant annet gjelde for smarttelefoner og bærbare datamaskiner.

For øvrig var Navarro fullstendig enig med Fox News-programlederen Lou Dobbs, som erklærte at «Kina har aldri holdt en avtale». Han anmodet dessuten investorene om å ta alle nyheter fra den kanten med en klype salt.