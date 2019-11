Merkel oppfordrer Europa til å forsvare demokrati og frihet

Ledere fra Tyskland, Polen, Ungarn, Slovakia og Tsjekkia deltok lørdag på en seremoni i gaten Bernauer Strasse i Berlin, der en av de siste delene av Berlinmuren ligger.

Fjerningen av det forhatte byggverket ble et symbol på kommunismens endelikt i Europa.

I en tale ved et kapell i forbindelse med 30-årsmarkeringen hedret Tysklands statsminister Angela Merkel de som ble drept eller fengslet da de prøvde å flykte fra øst til vest. Hun fastslo at den globale kampen for frihet ikke er over.

– Berlinmuren, mine damer og herrer, er historie, og den lærer oss at ingen mur som holder folk ute og hindrer frihet, er så høy eller bred at den ikke kan bli brutt ned, sa Merkel og oppfordret Europa til å forsvare demokrati og frihet.

Hun viste også til krystallnatten i 1938, da forfølgelsen av jødene for alvor ble trappet opp, og trakk dette fram som en påminnelse om å stå opp mot rasisme og antisemittisme.

Berlinmuren ble satt opp i august 1961 og delte Øst- og Vest-Berlin.