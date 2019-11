Brexitpartiet stiller ikke til valg i Tory-bastioner

Brexitpartiet vil ikke utfordre noen av de 317 representantene som Toryene fikk inn i Parlamentet i forrige valg, kunngjorde Farage på et valgarrangement i byen Hartlepool i Nord-England mandag.

Kunngjøringen innebærer en markant dreining av partiets strategi. I forrige uke sa den EU-skeptiske partilederen at Brexitpartiet ville stille til valg i 600 av 650 kretser.

Ifølge Farage er beslutningen tatt på grunnlag av meningsmålinger som viser at en kamp om disse setene kan innebære splittelse mellom kandidater som er for brexit, noe som kan føre til at kandidater som er imot, vinner, skriver Sky News.

Farage har de siste dagene vært under voldsomt press fra brexit-tilhengere for å velge en slik strategi.

Det britiske systemet med enmannskretser gjør at den kandidaten som får flest stemmer i en krets, vinner.