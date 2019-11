Senterpartiet vil senke drivstoffavgiftene

Det vil koste 887 millioner kroner, skriver Klassekampen.

Sp vil dermed reversere avgiftsøkningen på drivstoff som regjeringen innførte i 2017. Senterpartiets budsjett presenteres neste uke.

– Avgifter rammer mest de som har lavest inntekt, sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.

Han erklærer Frps rolle som «bilistenes parti» for død.

– Frp har økt avgiftene for bilistene, så de er på ingen måte bilistenes parti. De har også sammen med Høyre målrettet kuttet i pendlerfradrag og gjort tiltak som gjør hverdagen vanskeligere for dem som er avhengig av bil, sier Vedum.

Han avfeier argumenter om at økte drivstoffavgifter er et klimatiltak og viser til at Transportøkonomisk institutt tilbake i 2016 mente at økte drivstoffavgifter ville ha marginal eller liten effekt.

– Vårt mål er også at vi etter hvert skal fase ut diesel og bensin som drivstoff til fordel for hydrogen og andre fornybare typer drivstoff. Spørsmålet er hvem man skal straffe på veien, sier han.

Sp er det eneste partiet blant de rødgrønne som vil senke drivstoffavgiftene. MDG, Rødt og SV foreslo i fjor økte priser. Ap la seg på samme linje som regjeringen i sitt alternative budsjett mandag.

