Federal Reserve ser ingen faresignaler

Federal Reserve-sjef Jerome Powell er i Kongressen for andre dag på rad torsdag.

«Det føles som en reprise av gårsdagen. Powell unngikk for det meste fargede argumenter og gjorde oppmerksom på at USAs økonomi er en stjerne i disse dager. Økonomien viser ingen tegn på overoppheting og Powells kommentarer støttet for det meste Feds holdning som går ut på å la styringsrentene står uendret i overskuelig fremtid», skriver senioranalytiker Edward Moya i Oanda i en oppdatering.

«Powell har begynt å uttale seg mer om budsjettunderskuddet, og vi vil trolig se at dette blir en større bekymring i 2020», legger han til.

– Ingen faresignaler

Sentralbanksjefen uttalte til budsjettkomiteen at han ikke ser noen faresignaler, i motsetning til tidligere økonomiske sykluser.

– Inflasjonen er lav og viser ingen tegn til overoppheting. Dessuten er det ingen grunn til å tro at dagens ledighetsnivå er uholdbart lavt, sa han.