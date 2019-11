Warrens skatteforslag får kritikk

Et av de politiske forslagene til senatoren fra Massachusetts som kjemper om å bli Demokratens presidentkandidat, er å innføre en ny skatt for de rikeste i USA. Hun foreslår at personer som har en formue på over 50 millioner dollar, skal betale 2 prosent skatt av hver dollar.

Milliardærinvestoren Leon Cooperman sa i et intervju med CNBC torsdag at Warren «straffer suksess» ved å ville innføre en ny skatt på landets rikeste. Han sa også at dersom Warren blir president, kan det skape «store problemer» for Wall Street og landet.

Warren har gjort ulikhet mellom amerikanere til hennes kjernesak i valgkampen. Blant annet foreslår hun også å utvide Medicare, slette enkelte folks studielån og bruke mer penger på infrastruktur.

Etter hvert som Warren har gjort det bedre på meningsmålingene, har hun fått mer og mer kritikk fra finansnæringen.

Tidligere denne uken sa også Jamie Dimon, administrerende direktør i banken JPMorgan Chase, at Warren «bakvasker vellykkede mennesker». Dimon har fått støtte fra Lloyd Blankfein, tidligere administrerende direktør i investeringsbanken og meglerhuset Goldman Sachs.

Warren og hennes kampanje ser ut til å utnytte kritikken de har fått fra finansbransjen. Hos blant andre CNBC har det rullet en reklame fra hennes kampanje som handler om hennes nye skatteforslag. Reklamen inneholder også et klipp av Leon Cooperman som bemerker at han var under etterforskning for innsidehandel. Cooperman inngikk en enighet med USAs finanstilsyn og betalte en bot på 5 millioner dollar i saken.

For en måneds tid siden uttalte Cooperman at børsene kom til å falle 25 prosent dersom Warren blir president. I et intervju med CNBC ble han emosjonell da han sa at Warren tegnet et bilde av milliardærer som «dagdrivere».

Warrens kampanje fulgte opp intervjuet med å starte å selge kaffekrus der det står «milliardærtårer».

