Donald Trump benådet to soldater

Løytnant Clint Lorance og major Mathew Golsteyn ble benådet av presidenten fredag. Samtidig fikk Edward Gallagher sin rang tilbake etter å ha blitt degradert for handlinger i Irak.

Lorance soner fengsel på 19 år for to drap, mens Golsteyn var tiltalt og ventet på rettssak for drap på en afghaner som han trodde laget bomber for Taliban. Begge sakene gjaldt krigsforbrytelser i Afghanistan.

Ifølge New York Times har topper i Det hvite hus, blant annet forsvarsminister Mark Esper, vært imot at gå inn i sakene. Han skal ha sagt at det vil bidra til å undergrave rettssystemet.

