Kina: Konstruktive handelssamtaler med USA

Visestatsminister Liu He snakket lørdag med den amerikanske handelsrepresentanten Robert Lighthizer og finansminister Steven Mnuchin på telefon. Det kinesiske handelsdepartementet sier at de hadde en «konstruktiv diskusjon om begge siders kjerneutfordringer angående fase en-avtalen».

De skal fortsette å holde kontakten, heter det videre fra departementet.

USAs president Donald Trump sa i oktober at han håpet at «en første fase» av en handelsavtale med Kina kunne undertegnes under APEC-toppmøtet i Chile i midten av november. Her skulle etter planen både Trump og Kinas president Xi Jinping være til stede. Chile har avlyst både APEC-toppmøtet og klimaforhandlingene som skulle foregå i landet i desember.

