Mike Pence-rådgiver Jennifer Williams om Donald Trumps Ukraina-samtale: – Upassende

Williams, rådgiver for utenriksminister Mike Pence, var blant dem som hørte på telefonsamtalen Donald Trump hadde med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj 25. juli, som er kjernen i riksrettsprosessen mot den amerikanske presidenten.

I telefonsamtalen ber Trump Zelenskyj ukrainske myndigheter etterforske Joe Biden og hans sønn foran den kommende presidentvalgkampen i USA.

I sin vitneforklaring som ble offentliggjort lørdag, sier Williams at det «slo meg som uvanlig og upassende» å starte en slik etterforskning, skriver Reuters.

– Ikke komfortabel

Også vitneforklaring fra Tim Morrison, tidligere rådgiver for Donald Trump, ble publisert lørdag. Morrison og Williams har tidligere forklart seg for lukkede dører. Det er ventet at begge skal forklare seg under åpen en høring neste uke.

I likhet med Williams hadde Morrison bekymringer rundt Trumps forespørsel til Zelenskyj.

– Jeg var ikke komfortabel med noen som helst idé rundt at president Zelenskyj skulle tillate seg å involvere seg i vår politikk, sa Morrison, som også hørte på telefonsamtalen mellom presidentene.

Morrison avviser at han trodde samtalen var ulovlig eller utilbørlig. Han understreket i stedet at han var redd for at den kom til å lekke ut til offentligheten og dermed skade forholdet til Ukraina.

Sondland sentral

Riksrettshøringen i det demokrat-kontrollerte Representantenes hus handler om anklager om at Trump holdt igjen amerikansk militærhjelp til Ukraina for å få Ukraina til å iverksette etterforskning av Trumps mulige motstander i neste års presidentvalg, Joe Biden, samt Bidens sønn Hunter Biden.

Videre i vitneforklaringene som ble publisert lørdag, kommer det også fram at USAs ambassadør til EU, Gordon Sondland, spilte en sentral rolle i Trumps forsøk på å starte en Biden-etterforskning i Ukraina.

Morrison har blant annet forklart at Sondland hadde et møte på sidelinjen under et toppmøte i Warszawa 1. september med rådgiveren til Ukrainas president, Andrij Yermak.

Etter møtet sa Sondland ifølge Morrison at det som kunne føre til at Ukraina fikk militærhjelpen, var hvis de gikk til statsadvokaten og kunngjorde at de startet Burisma-etterforskning. Burisma er selskapet Hunter Biden jobbet for i Ukraina.

«Hold deg unna»

Få timer etter samtalen i Warszawa ringte Morrison til daværende nasjonal sikkerhetsrådgiver John Bolton og fungerende Ukraina-ambassadør William Taylor for å fortelle hva som hadde blitt sagt. Bolton skal ifølge Morrison ha sagt: «Hold deg unna, snakk med advokatene».

Morrison har videre forklart at på et møte 11. september ble Trump overtalt til å frigjøre militærhjelpen til Ukraina. Han var ikke selv på møtet, men visepresident Mike Pence og senator Rob Portman «overbeviste presidenten om at støtten skulle utbetales umiddelbart».

Vitneforklaring fra Jennifer Williams reiser også spørsmål om hvor mye Pence visste om anklagene om at Trump holdt igjen hjelp til Ukraina.

Flere forklaringer

I tillegg til at tidligere vitneforklaringer ble publisert lørdag, vitnet også Mark Sandy fra økonomiavdelingen i Det hvite hus om anklagene om at de holdt tilbake militærhjelp til Ukraina. Sandy forklarte seg bak lukede dører.

Sandy er den første fra avdelingen som vitner i riksrettssaken mot Donald Trump. Demokraten Jamie Raskin sier at Sandy ble spurt for å belyse om militærhjelpen ble holdt tilbake av politiske årsaker.

