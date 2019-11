SV vrir milliarder fra fossilt til rødgrønt

Det kommer fram i partiets alternative statsbudsjett for 2020, som ble lagt fram på Stortinget mandag.

SVs mål er å sørge for at grønne avgifter ikke rammer usosialt, slik at de med minst penger å rutte med kommer dårligst ut i den grønne omstillingen.

Partiet øker CO2-avgiften med 50 prosent, øker veibruksavgiften på drivstoff og øker flyavgiftene. Samtidig gir partiet skattekutt til husholdninger med normale eller lave inntekter, økt barnetrygd og redusert barnehagepris.

– Kommer ut i pluss

Partiets eget regnestykke viser at en familie med to voksne og to barn, den yngste i barnehage, med to dieselbiler, egen bolig og en samlet inntekt på 800-900.000 kroner vil måtte tåle 3.120 kroner i økte drivstoffavgifter.

Men samtidig vil familien få skattekutt på nesten 8.000 kroner, 1.800 kroner i økt barnetrygd og 500 kroner i redusert makspris i barnehagen. Familien vil derfor sitte igjen med over 7.000 kroner ekstra, ifølge SVs beregning.

En enslig uten barn som har bensinbil, inntekt på 400.000-450.000 og egen bolig vil ifølge SVs eksempler sitte igjen med 2.000 kroner ekstra.

En forutsetning i begge eksemplene er at man ikke har formue.

Reverserer skattekutt

SV øker i sitt alternative budsjett skatter og avgifter med 22,8 milliarder kroner på årsbasis. Det betyr at partiet i praksis reverserer skattekuttene som statsminister Erna Solberg (H) har gjennomført siden hun overtok makten i 2013.

SV er imidlertid nøye med å understreke at det er de med formuer og høye inntekter som vil få skatteskjerpelser. Samtidig gjeninnfører partiet arveavgift.

SV kutter oljepengebruken med 2 milliarder kroner sammenlignet med regjeringens budsjett. Partiet gjør omprioriteringer internt i budsjettet for 14 milliarder.

Styrker klimaordninger

I budsjettet øker SV bevilgningene til eksisterende grønne ordninger, vrir penger vekk fra fossilstøtte og over til grønn støtte og oppretter nye ordninger som hjelper det grønne skiftet.

SV øker tilskuddet til Enova med 1,4 milliarder kroner, miljøteknologiordningen med 700 millioner og Nysnø med 1,1 milliarder. Samtidig øker SV petroleumsskatten og overfører 100 millioner kroner fra fossil-forskning til annen forskning.

Opposisjonspartienes alternative budsjetter har liten reell politisk betydning utover å synliggjøre deres prioriteringer og satsingsområder.

De fire regjeringspartiene, som har flertall i Stortinget, la nylig fram sin enighet om neste års statsbudsjett.

