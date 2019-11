Nesten halvparten av de ansatte i Oslo kommune har ikke fast jobb

I oktober 2015 la byrådsleder Raymond Johansen (Ap) fram byrådets politiske plattform for de neste fire årene: «Byrådet vil redusere omfanget av midlertidige ansettelser, deltidsarbeid og etablere en kultur for heltidsstillinger».

En fersk rapport slår likevel fast at andelen midlertidig ansatte i kommunen er på 43 prosent. Tallet har vært det samme siden 2016, melder NRK.

– Jeg er overrasket over at tallet er høyt, og at det ikke har vært noen forbedring. Dette har byrådet snakket om, men åpenbart ikke lyktes med, sier Ola Kvisgaard (H), leder for kontrollutvalget.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at litt over 22 prosent av dem som jobber i Norge akkurat nå, er midlertidig ansatt. Ifølge arbeidsmiljøloven skal hovedregelen være faste ansettelser.

Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG), som har ansvaret for personal- og arbeidsgiverpolitikken i kommunen, sier det er flere grunner til at kommunen har mange midlertidige ansatte. Blant annet jobber det mange studenter for kommunen.

– Vi ønsker å kunne tilby alle som ønsker det, fast heltidsstilling i kommunen, sier han til NRK. Han mener det er for tidlig å slå fast at grunnbemanningen i kommunen er for lav.

