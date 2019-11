Nord-Korea langer ut mot Sveriges meglerinnsats

Han kritiserer svenskene for å blande seg inn i forhandlingene som en slags «baksetesjåfør».

– Hvis den svenske siden oppfører seg som en baksetesjåfør, kan det anses som urimelig. Den svenske siden burde forstå situasjonen ordentlig og oppføre seg, sier han.

Sverige har ifølge nordkoreaneren fremført et amerikansk forslag om at partene skal møtes igjen i desember. I oktober var Sverige vert for fredsforhandlinger mellom USA og Nord-Korea utenfor Stockholm, men Nord-Korea trakk seg fra samtalene fordi de mente at USA ikke hadde med seg noe å forhandle om.

Mandag kom Nord-Korea med en uttalelse der det slås fast at de ikke er interessert i å gi president Donald Trump enda et toppmøte å skryte av.

Tirsdag kom Nord-Korea med krav om at USA må stanse alle militærøvelser med Sør-Korea en gang for alle. For få dager siden kunngjorde USA og Sør-Korea at de utsetter en planlagt militærøvelse for å vise velvilje mot Nord-Korea.

