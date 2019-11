Støre reagerer skarpt på USAs kursendring i Midtøsten

President Donald Trump og hans regjering endrer nå USAs syn på Israels bosetninger på den okkuperte Vestbredden. Landet mener ikke lenger at de omstridte bosetningene er i strid med folkeretten.

– Historisk urett av USA: Okkupasjonen av palestinsk land er og blir i strid med folkeretten, skriver Støre på Twitter tirsdag.

– De som velger å se bort fra okkupasjonen, fordyper urett mot palestinerne og skaper nye problemer for Israel. Det er ikke demokratisk når flere millioner innbyggere nektes stemmerett, sier Ap-lederen, som var Norges utenriksminister fra 2005 til 2012.

USA slo i 1978 fast at Israels bosetninger på den okkuperte, palestinske Vestbredden ikke er i overensstemmelse med folkeretten. Vurderingen har vært et viktig grunnlag for USAs Midtøsten-politikk i over 40 år.

