Uføretrygdede på minstesats tjener for mye til å få fri rettshjelp

Hele tanken bak å yte folk fri rettshjelp er at selv vanskeligstilte skal ha mulighet til å få prøvet en sak for domstolen. Slik skal alle ha lik tilgang til domstolene, skriver Dagsavisen.

I lys av Nav-skandalen peker advokatene Fredrik Sverstad Eriksen og Lene Wallem på at hele ordningen med fri rettshjelp er helt utdatert. Inntektsgrensen for å motta slik rettshjelp er satt til 246.000 kroner. En enslig person som lever på minstesatsen for uføretrygd, mottar i dag 247.000 kroner.

– En person som skal skatte av en inntekt på 247.000 kroner, har ikke råd til advokat. Det sier seg selv, sier Wallem.

Da satsen sist ble oppjustert i 2009, hadde den stått stille siden 1997. På 20 år er inntektsgrensen steget 16.000 kroner. Også for ektefeller eller par som lever sammen, er satsen svært lav.

Nivået på uføretrygd passerte grensen for fri rettshjelp i mai. Siden har vedtakene om avslag på søknadene om bistand kommet, sier advokatene. Forvaltningen har så langt ikke lagt opp til en liberal tolkning for reglene om støtte.

