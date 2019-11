Trolig brudd i handelssamtalene

For fem uker siden uttalte president Donald Trump at en delvis handelsavtale kan ta opptil fem uker å ferdigstille. I dag, litt over fem uker senere har fortsatt en avtale til gode å bli signert, og trolig må håpefulle investorer smøre seg med tålmodighet.

Påtroppende avgifter setter stopper

Trump har enda til gode å trekke tilbake ytterligere desember tariffer på varer tilsvarende 156 milliarder dollar som iverksettes 15. desember. Etter meldingene å dømme er det eksisterende avgifter pluss påtroppende som Kina ikke er fornøyd med.

-Kina må bli med på en avtale jeg liker.

Det uttalte Trump på tirsdag. Videre uttalte presidenten at avgiftene vil stige ytterligere dersom Kina ikke signerer.