Hevder USA vurderer å utsette tariffer

Det skriver South China Morning Post (SCMP) torsdag, ifølge TDN Direkt.

USA og Kina, som er i handelskrig, fortsetter å forhandle om nøyaktig hvilke tariffer som vil bli fjernet som en del av en fase 1-handelsavtale, og under hvilke forhold, sier kilder fra begge sider til South China Morning Post.

Tross at det er under en måned til 15. desember, da de nye amerikanske tariffene trer i kraft, er det håp om at en utvannet avtale kan oppnås i forkant. Uansett om en avtale er på plass eller ei, vil USA vurdere å utsette disse tariffene, ifølge den kinesiske avisen.

Hverken Kina eller USA vil at tariffene skal tre i kraft. Det vil isåfall for første gang ramme populære elektroniske forbruksprodukter, som smarttelefoner, melder South China Morning Post.