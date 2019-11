Xi Jinping om handelskrigen: – Vi er ikke redde

– Vi vil jobbe for en avtale om «fase 1» på grunnlag i gjensidig respekt og likhet, sa Jinping fredag ifølge Reuters.

Usikkerhet rundt stemningen mellom Kina og USA har preget børsene den siste uken. Den varslede «fase 1-avtalen» ser ut til å drøye.

Torsdag skrev The Wall Street Journal at Kinas visepresident Liu He har invitert sine amerikanske motparter Robert Lighthizer og Steven Mnuchin til Beijing for nye forhandlinger. Det er imidlertid usikkert om invitasjonen er akseptert.

– Ikke redde

Samtidig skrev South China Morning Post, statsstyrt avis i Kina, at landene nå står på terskelen til en avtale, og siterte kilder nær Trump-administrasjonen.

Trump har sagt at USA kun vil gå med på en avtale om den er riktig for USA. Det skremmer ikke Jinping.

– Som vi har sagt hele tiden, vi ønsker ikke handelskrigen, men vi er ikke redde. Når det er nødvendig, vil vi kjempe tilbake, men vi har jobbet aktivt for å prøve å ikke ha en handelskrig, sa Jinping ifølge Reuters.