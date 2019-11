Audun Lysbakken ber Jonas Gahr Støre om hjelp mot oljekappløp i nord

Definisjonen av den såkalte iskanten setter i praksis grensen for hvor langt nord det er tillatt med oljeaktivitet.

– Hvis Arbeiderpartiet støtter SV, de andre miljøpartiene, fiskerne og miljøbevegelsen i kampen om iskanten, blir det umulig for Høyre å stå imot presset, sier Lysbakken.

Han tok opp saken i en tale til SVs landsstyre i Oslo fredag.

– Derfor er min oppfordring til Jonas Gahr Støre og Ap krystallklar: Gå sammen med oss i kampen for naturen ved iskanten. Lytt til de faglige rådene og gå inn for å flytte definisjonen av iskanten sørover. Det må gå en grense – også for oljekappløp i sårbare områder, fremholder SV-lederen.

«Isolere høyresiden»

Til våren legger klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) fram en ny forvaltningsplan for Barentshavet. Regjeringen er splittet i spørsmålet.

Mens Venstre vil flytte iskantsonen lenger sør, vil Frp vil at den skal gå lenger nord eller defineres som «det området der iskantsonen til enhver tid er». Nylig varslet KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad at en slik «dynamisk» iskant er uaktuelt for KrF.

– Ap har nå en mulighet til å isolere høyresiden i klimapolitikken, sier Lysbakken.

– I 2015 sa Ap på sitt landsmøte at de var åpne for at grensene for iskanten måtte trekkes på nytt, men at det først kunne skje i forbindelse med en helhetlig forvaltningsplan. Altså først i 2020. Altså nå, legger han til.

– Krever mer

SV-lederen slår fast at Ap i det siste oftere enn før har stemt sammen med SV i miljøsaker i Stortinget.

– Men vi krever mer. Sammen må vi vise at en rødgrønn regjering fra 2021 kan gi den grønne fornyelsen av klimapolitikken som folk ønsker seg. Men enda viktigere: Sammen må vi forhindre de blå i å føre en politikk som setter naturen vår på spill og ødelegger for klimamålene våre, sier Lysbakken.

Debatten om iskanten handler om naturvern og forvaltning av selve motoren i det økosystemet Norge høster av langs norskekysten og om kartlegging av nye områder som kan være potensielle for oljeaktivitet i fremtiden.

I regjeringserklæringen heter det at man skal «fastslå definisjonen av iskanten i forbindelse med revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, og i lys av anbefalinger fra Faglig forum.»

