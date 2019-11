Norske Hercules-fly skal slukke branner i USA

De militære transportflyene Balder, Brage, Frøy, Odin og Ty er solgt til det amerikanske firmaet for 4,5 millioner dollar, eller rett over 41 millioner norske kroner.

– Dette er det første større avhendingsprosjektet som er gjennomført etter etableringen av Forsvarsmateriell som egen etat. Det er oppløftende når vi lykkes med gjenbruk som i dette tilfellet, sier direktør Mette Sørfonden i Forsvarsmateriell i en pressemelding.

Flyene må bygges om for å bli brannfly.

– Disse C-130H-flyene har blitt vedlikeholdt etter den høyeste standard, og med våre modifikasjoner sammen med en ny glasscockpit vil flyene fortsette å tjene offentligheten i årene fremover, skriver Britt Coulson, direktør for Coulson Aviation i pressemeldingen.

Også forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) er fornøyd med salget.

– Disse flyene har vært svært viktige for det norske Forsvaret, og jeg er glad for at de nå kan komme til nytte også for det sivile samfunn. At vi samtidig kan tilbakeføre midler fra salget til forsvarsbudsjettet er også gledelig, skriver Bakke-Jensen.

