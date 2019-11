Bloomberg har brukt 300 millioner på politisk reklame én uke

Kjøpet av reklameplass ses som en del Blombergs plan for å stille som presidentkandidat for Demokratenes i 2020.

Ingen andre kandidater har brukt så mye penger på reklame i løpet av én uke, melder nyhetsbyrået Bloomberg , som er grunnlagt av den 77 år gamle milliardæren. Avisa The New York Times skriver at 30 millioner dollar er mer en noen kandidater bruker på reklame på et helt år.

Den tidligere ordføreren i New York er en av verdens rikeste mennesker. Han har en antatt formue på over 50 milliarder dollar, og i fjor donerte han 100 millioner dollar til Demokratene.

Bloomberg leverte torsdag inn de nødvendige papirene til USAs føderale valgkommisjon. Men en av milliardærens medarbeidere understreker imidlertid at Bloomberg ennå ikke endelig har bestemt seg for om han skal stille som kandidat.

Reklamene som er kjøpt, skal kringkastes i hele landet fra mandag av, ifølge nyhetsbyrået Bloomberg. Innholdet i reklamene er ikke kjent, men det ble torsdag opplyst at en formell kunngjøring av Bloombergs kandidatur var ventet om få dager.