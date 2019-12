AUF vil kutte stortingslønn til 800.000 kroner

Leder Ina Libak i AUF har et ferskt landsstyrevedtak i ryggen når hun nå ber toppolitikerne vise moderasjon.

– Vi mener nivået på politikerlønningene er for høyt. I en tid med økende uro og svekket tillit til de politiske institusjonene, er det viktig at politikerne selv viser moderasjon og tar tak for å redusere avstanden mellom folk og makt, sier Libak til avisen.

Den årlige godtgjørelsen til stortingsrepresentantene er i dag 987.997 kroner. Statsråder tjener 1.410.073 kroner årlig.

Landsstyret i AUF foreslår å la lønnsfastsettelsen følge størrelsen på grunnbeløpet, slik at stortingsrepresentanter skal tjene 8G, som i 2019 utgjør 798.864 kroner, mens statsråder skal tjene 10G, som utgjør 998.580 kroner.

Eva Kristin Hansen (Ap), visepresident på Stortinget, kommer ikke ungdomspartiet i møte.

– De siste årene har stortingslønnen fulgt gjennomsnittlig lønnsvekst etter anbefaling fra lønnskommisjonen. Dette har vi fulgt, sier Ap-representanten.

(©NTB)