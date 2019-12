Nye handelssamtaler beroliger markedet

Etter at Den amerikanske kongressen i forrige uke besluttet å støtte demonstrantene i Hongkong, fryktet investorene at forhandlingene mellom USA og Kina ville bli enda vanskeligere.

En melding om at landenes toppforhandlere, Liu He og Robert Lighthizer, snakket sammen tirsdag morgen bidro imidlertid til å lette humøret.

Også en rekke andre høytstående politikere deltok i telefonkonferansen.

Skal løse nøkkelproblemer

«Begge sidene snakket om å løse nøkkelproblemer av felles interesse, i tillegg til å oppnå enighet om hvordan relaterte problemer skal løses og om å holde kontakten rundt problemene som gjenstår for å få på plass en fase 1-avtale,» heter det i en pressemelding fra Kinas myndigheter, ifølge CNBC.

Et av «nøkkelproblemene» er Kinas krav om at USA fjerner alle sine nye tollavgifter på kinesiske varer og tjenester.

Etter planen skal import verdt ytterligere 160 milliarder dollar den 15. desember ilegges en ekstraavgift på 15 prosent.

USA har på sin side fokusert på tvungen teknologioverføring, immaterielle rettigheter og handelsunderskuddet med Kina.

Positivt fravær av nyheter

«Formuleringene er noe vage, men for tiden virker det som om et fravær av nyheter om en opptrapping av handelskrigen er gode nyheter, gitt bekymringen rundt Hongkong-spørsmålet,» kommenterer Danske Bank-analytikeren Kristoffer Kjær Lomholt i en rapport.

«Idet den 15. desember nærmer seg... har markedet lenge hatt behov for mer konkrete gode nyheter – for nå må man holde et øye med denne viktige datoen.»

For øvrig lå USAs S&P 500-indeks an til å åpne tilnærmet uendret tirsdag morgen.