Ap og Senterpartiet snur om turistskatt

Da Stortinget behandlet regjeringens reiselivsmelding «Opplev Norge – unikt og eventyrlig» våren 2017 var det kun Venstre og SV som åpnet for turistskatt. Flertallet, Høyre, Frp og Senterpartiet, sa klart nei til å åpne for innføring av lokal turistskatt. Også Ap var skeptisk. Nå har to partier snudd, skriver Dagens Næringsliv.

– Vi har justert kursen fordi vi ser det kan være behov lokalt for å ta i bruk dette i en eller annen form, sier Geir Pollestad (Sp) som leder næringskomiteen på Stortinget til Dagens Næringsliv.

Han legger til at partiet samtidig foreslår å redusere reiselivsmomsen fra 12 til 10 prosent

Også Arbeiderpartiets Cecilie Myrseth er blitt tilhenger av å åpne for turistskatt i Norge. Myrseth sitter i programkomiteen som skal meisle ut Arbeiderpartiets program foran valget i 2021.

– Mitt mål er at vi skal programfeste innføring av en besøksavgift der inntektene går direkte tilbake til investeringer og drift lokalt. Jeg har ikke et svar på hvordan det skal gjøres, men det viktigste nå vil være å etablere en politisk vilje til å se på dette, sier Myrseth til DN.

