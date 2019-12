Ap kritiserer regjeringens CO2-avgift

Mer klimakutt, flere i arbeid og mindre forskjeller var hovedbudskapet til Aps finanspolitiske talsperson Hadia Tajik i den årlige finansdebatten på Stortinget onsdag.

Men først gikk hun til angrep på regjeringens varslede økning av CO2-avgiften på 5 prosent. Økningen gjelder alle sektorer som i dag har CO2-avgift, også oljesektoren. De økte inntektene skal brukes til å senke andre skatter.

Tajik mener økte CO2-avgifter vil bety økte utgifter i millionklassen for mange bedrifter. Hun etterlyser en fritaksordning for deler av industrien.

– Utslippene må ned, og vi må øke CO2-avgiften – men uten at folk må være redde for å miste jobben, framholdt Tajik. Hun mener at økte CO2-utgifter vil tvinge bedrifter til å kutte i arbeidsstokken samtidig som de stiller dårligere i den globale konkurransen med bedrifter som har høyere klimautslipp.

– Vi må ha industrien med på lag. Det er de som har arbeidsfolka og løsningene for framtida. I mange bedrifter har de kompetanse til å gjøre Norge mer klimavennlig, samtidig som de kan få opp eksportinntektene til landet. Da må vi legge til rette for det, sier Tajik.

Også Ap vil øke CO2-avgiften, men opprettholde fritaket for elektrolyse og metallurgiske prosesser.

– Dette vil sikre industrier og bedrifter muligheten til reell endring, sier Ap-nestlederen.

