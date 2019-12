Ap-topp: Navs tilbakebetaling er en innrømmelse av feil

– Det jeg tenker umiddelbart, er at alarmklokka har gått et sted i systemet siden hun fikk tilbake pengene. Noen skjønte at man hadde tolket feil. Likevel fortsatte man å fengslet folk – fortsatte å behandle folk forskjellig, sier saksordfører Eva Kristin Hansen (Ap) for Nav-saken i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget til Klassekampen.

– At Nav betalte tilbake de pengene, er en innrømmelse, sier Hansen.

Onsdag skrev Klassekampen om den 56 år gamle Stavanger-kvinnen som fikk tilbake pengene etter at Trygderetten hadde slått fast at Navs tolkning av regelverket var feil. Kvinnen var i sin fulle rett til å være i Spania mens hun fikk arbeidsavklaringspenger.

Selv om Nav innrømmet feilen og betalte tilbake pengene til kvinnen, fortsatte Nav å politianmelde brukere som hadde tatt med seg AAP, sykepenger eller pleiepenger til utlandet. Den siste anmeldelsen ble levert i april, tre måneder etter at Nav besluttet å betale tilbake pengene til kvinnen.

– Det kan jo framstå som ønsket politikk. Selv om man enkelte steder i Nav har anerkjent at man har tatt feil ved å tilbakebetale penger, så har man ikke endret praksis, sier Hansen til avisen.

