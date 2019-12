Stoltenberg i møte med Macron etter sjokkutspill om NATO

Møtet holdes i forkant av NATOs toppmøte i London neste uke, og det er ventet at Stoltenberg vil bruke anledningen til å konfrontere Macron med den omdiskuterte uttalelsen han kom med i et intervju med det britiske nyhetsmagasinet The Economist tidligere i november.

Macron sa til The Economist at NATO-alliansen er i ferd med å bli «hjernedød».

Den franske presidenten underbygget påstanden med mangel på strategisk koordinering mellom Europa og USA innad i NATO. Videre viste han til at NATO svekkes av at NATO-medlemslandet Tyrkia nylig gikk til angrep på en vestligstøttet kurdisk milits som har ledet kampen mot IS i Syria.

Forsvarer NATO

Stoltenberg var raskt ute og forsvarte den 70 år gamle forsvarsalliansen mellom USA og Europa og sa han ville vende nesa mot Paris for å rydde opp med Macron.

– Jeg tror det er den beste måten å ta tak i uenigheter på, å sette oss ned og snakke om dem, for å fullt ut forstå beskjedene og motivasjonen bak dem, sier han.

Macrons kommentarer har satt et sterkt preg på stemningen før NATO-toppmøtet, som går av stabelen i London 3. og 4. desember.

Vil styrke koordinering

En av Macrons rådgivere opplyser at presidenten torsdag vil diskutere med Stoltenberg hva som er «den beste måten å ta opp hovedspørsmålene i den nåværende debatten om NATO» på toppmøtet.

Ifølge ham inkluderer dette hvordan NATOs enhet kan styrkes, hvordan styrke koordinering av de alliertes handlinger, og hvordan europeere kan påta seg mer ansvar innen alliansen.

Macron skal også ha møter med andre NATO-ledere før møtet i London.

