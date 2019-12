Siv Jensen har fortsatt tillit til skattedirektøren

På direkte spørsmål fra NTB om hun har tillit til skattedirektøren, svarer finansminister Siv

Jensen (Frp) i en uttalelse:

– Ja, det har jeg. Skatteetaten tar dette på høyeste alvor og tar ansvar. Jeg opplever at skattedirektøren har et inderlig ønske om å rydde opp i dette så raskt som mulig. Det er jeg glad for.

I Skatteetatens gjennomgang av sakene om Navs feiltolkning av EØS-reglene er det oppdaget at omkring 17.500 personer som siden 2016 har tilbakebetalt en ytelse til Nav, ikke har fått en korrekt skatteberegning. Det opplyser etaten på sine hjemmesider fredag.

Undersøkelser så langt viser at beløpet på sakene er i størrelsesorden 500 kroner til 5.000 kroner per person i skatt, men Skatteetaten vet også at det er beløp som er betydelig høyere.