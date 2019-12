Stoltenberg: Investeringene har økt med 130 milliarder dollar siden 2016

Ni land oppfyller nå målet om å bruke 2 prosent eller mer av bruttonasjonalprodukt på forsvar. Målet ble satt i 2014 med en ti års tidsfrist. Den gangen var det bare USA, Storbritannia og Hellas som brukte mer enn 2 prosent på forsvar.

– For noen år siden var det bare tre land, mens det nå er ni. Ved utgangen av neste år vil Canada og de europeiske allierte ha økt sine investeringer med 130 milliarder dollar siden 2016, sa Stoltenberg på en pressekonferanse i NATOs hovedkvarter i Brussel fredag. Innen utgangen av 2024 vil tallet være 400 milliarder.

Det burde være gode nyheter for Donald Trump i forkant av toppmøtet utenfor London. Den amerikanske presidenten har gjentatte ganger sagt at de øvrige medlemslandene må ta en større del av byrden.

På neste ukes møte skal lederne også diskutere Russland og rustningskontroll. Blant de andre temaene på møtet er terrorbekjempelse og betydningen av Kinas mer fremtredende rolle i verden.

I tillegg kommer de ikke utenom debatten som ble utløst av at Frankrikes president Emmanuel Macron nylig kalte alliansen «hjernedød» og etterlyste mer politisk og strategisk koordinering. Et tysk forlag om å la et utvalg se på den politiske dimensjonen av NATO ble godt mottatt sist uke og skal tas opp igjen i London.