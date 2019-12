Ytringsfrihetskommisjon skal vurdere tiltak mot falske nyheter

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) sier at de siste årenes revolusjon innenfor medier og kommunikasjonsteknologi har styrket ytringsfriheten, men at det også setter ytringsfriheten under press.

– Derfor er det behov for en ny gjennomgang av ytringsfrihetens stilling i Norge, sier hun i en pressemelding.

Ytringsfrihetskommisjonen skal blant annet vurdere tiltak for å fremme bred deltakelse i samfunnsdebatten, tiltak mot «falske nyheter» og tiltak for å motvirke spredning av hatefulle og andre ulovlige ytringer i sosiale medier.

De skal også drøfte nye medier med portvakterfunksjoner, som noen sosiale medier, kan bidra til at disse funksjonene blir praktisert i tråd med prinsippene om ytringsfrihet, etterrettelighet og uavhengighet.

(©NTB)