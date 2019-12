Donald Trump vil ikke delta på riksrettshøring

Trump ble i forrige uke offisielt invitert til å delta i høringene mot seg. Søndag kveld opplyste derimot hans advokat at Trump ikke ville delta. Avslaget på invitasjonen kom som et fem sider langt brev til lederen av justiskomiteen i Representantenes hus, Jerry Nadler.

– Vi kan ikke med rimelighet forventes å delta i en høring mens vitnene ennå ikke er navngitt og det er uklart om justiskomiteen vil sikre presidenten en rettferdig prosess gjennom ytterligere høringer, skriver advokat Pat Cipollone i Det hvite hus.

– Under de nåværende omstendighetene har vi derfor ikke til hensikt å delta i høringen onsdag, skriver Cipollone.

I brevet beskriver advokaten undersøkelsene mot Trump som grunnløse og svært ensidige.

Ikke rettferdig

Under delen av høringene som altså starter onsdag skal blant annet jurister med grunnloven som ekspertfelt uttale seg om det juridiske grunnlaget for riksrettsprosessen. Høringene vil skje samtidig som etterretningskomiteen er ventet å legge fram en rapport som inneholder en sammenfatning av bevisene mot Trump.

– En invitasjon til en akademisk diskusjon med jussprofessorer vil ikke begynne med å gi presidenten noe som ligner en rettferdig prosess, skriver Cipollone i brevet.

Han skriver videre at et svar om en mulig separat deltakelse fra Trump under høringene på et senere tidspunkt, vil komme innen fredag. Dette er en alternativ frist fastsatt av Nadler i invitasjonen til Trump.

Det var på forhånd ventet at Trump ikke ville delta på høringen selv om han var gitt en mulighet til dette. Den 4. desember har presidenten planlagt å delta på NATO-toppmøtet i London.

– Sløsing med tid

Når justiskomiteen møtes onsdag vil den starte arbeidet med å avgjøre om bevisene som er samlet i etterforskningsfasen av prosessen oppfyller de konstitusjonelle kravene for sette riksrett mot presidenten for å ha forbrutt seg mot reglene om «forræderi, bestikkelse eller andre forbrytelser og forseelser.»

Komiteen forventes å vurdere minst fire tilfeller hvor den mener det kan foreligge brudd på reglene som dreier seg om maktmisbruk, bestikkelser, forakt for kongressen og hindring av rettferdighet.

– Dette er en fullstendig sløsing med tid, sa Republikanernes leder i justiskomiteen, Doug Collins, i et intervju med Fox News på søndag.

