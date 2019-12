Solberg: – Vi trenger mer global respons

– I New York i september lovet mange land å styrke sine mål knyttet til Parisavtalen. Men vi venter fremdeles på at de landene med mest utslipp skal følge opp, sa Solberg da hun talte under COP25, FNs årlige klimaforhandlingsmøte i Madrid mandag.

– Vi må ha disse landene om bord for å nå målene i Parisavtalen, la hun til.

Statsministeren trakk fram Norges arbeid med å redusere utslipp, der det nåværende målet er å kutte utslippene med minst 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå.

Hun trakk også fram Norges bidrag til FNs fond for klimatilpasning i utviklingsland, i tillegg til tiltak som CO2-skatt og økte midler til forskning og utvikling, blant annet når det gjelder industriell teknologi.

– Grønne løsninger baner vei for nye forretningsmuligheter, samtidig som det hjelper oss å håndtere klimatrusselen.

Solberg la også vekt på viktigheten av å bevare verdens skoger og hav.

FNs store årlige klimaforhandlingsmøte holdes i år i Madrid i Spania fra 2. til 13. desember.