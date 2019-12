Stoltenberg: – Alliansen er ikke i ferd med å slå sprekker

– Da er det viktig at vi sitter rundt det samme bordet og diskuterer ansikt til ansikt, svarer Stoltenberg på spørsmål om hvordan det blir å holde alliansen samlet på møtet utenfor London. Han mener ikke alliansen er i ferd med å slå sprekker.

– Jeg ser en allianse som på tross av uenigheter om store og små spørsmål over flere tiår, alltid har greid å stå sammen og beskytte hverandre. Det er i vår interesse, sier Stoltenberg til norske medier i den britiske hovedstaden.

Politisk koordinering

Den siste tiden har det vært flere vanskelige saker for alliansen, ikke minst at Tyrkia invaderte kurdiskkontrollerte områder i Syria etter at USA trakk seg ut. Det utløste fordømmelse og stans i våpenleveranser fra de NATO-allierte.

Mangelen på informasjon og koordinering førte også til at Frankrikes president Emmanuel Macron omtalte alliansen som «hjernedød». I etterkant av det foreslo Tyskland at en ekspertgruppe bør se på den politiske og strategiske koordineringen i alliansen. Det forslaget blir et tema på toppmøtet, men det er fortsatt ikke sikkert hva de 29 medlemslandene kan bli enige om denne uken.

– Det er langt fra klart hvordan man kommer til å organisere dette arbeidet. Mitt budskap har hele tiden vært at det heller ikke er det viktigste. Det viktigste er at det er bred enighet om å fortsette å styrke alliansen, spesielt det politiske samarbeidet, sier Stoltenberg.

Har ikke fått Sahel-spørsmål

Da Stoltenberg var i Paris, sa Macron også at han kunne tenke seg mer samarbeid i Sahel-regionen, der landet leder an i kampen mot ekstremistiske grupper. Stoltenberg ser foreløpig ikke for seg at det er aktuelt med en mer aktiv rolle for NATO der.

– Noen NATO-land er sammen med Frankrike der, men det har foreløpig ikke kommet noen forespørsel fra franskmennene om noen NATO-operasjon. Det har heller ikke vært varslet noe slik til dette møtet, sier generalsekretæren.

Bruker mer

Et annet tilbakevendende tema i NATO er USAs ønske om at Europa bidrar mer til å dra lasset. Før helgen kunne Stoltenberg opplyse at Canada og de europeiske NATO-landene har planer om å øke sine forsvarsbudsjetter med 400 milliarder dollar innen 2024. Han vil ikke si om det er nok til å gjøre Trump fornøyd.

– Jeg skal ikke si at han er helt fornøyd, men jeg er trygg på at han anerkjenner og ser den fremgangen de europeiske landene nå står for.