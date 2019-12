Flertallet vil bevare Ullevål sykehus

– Det er i tråd med det vi merker når vi er ute og snakker med folk, men resultatet er nok tydeligere for Ullevål sykehus enn jeg hadde trodd, sier leder Lene Haug i aksjonsgruppen Redd Ullevål sykehus til Aftenposten.

Undersøkelsen viser at 70 prosent av Oslo-borgerne vil beholde Ullevål sykehus og er betalt av Pax forlag. 600 personer over 18 år ble spurt om planene for sykehusene i hovedstaden.

Ifølge målingen er det flertall i alle partier for å beholde Ullevål sykehus. Flertallet er størst i Rødt, Sp og SV.

I juni vedtok Helse sør-øst å legge ned Ullevål og å bygge et nytt sykehus på Gaustad og et på Aker. Vedtaket har ført til stort engasjement og markeringer av motstand. For en drøy uke siden gikk hundrevis av mennesker i fakkeltog mot nedleggingsplanene.

Helsedepartementet svarer i en epost til Aftenposten at for å sikre et godt nok helsetilbud «(...) trenger vi nye, moderne bygg og økt kapasitet. Ullevål sykehus er i veldig dårlig forfatning».

(©NTB)