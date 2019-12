Professor mener Trump og Xi trenger handelsavtale

– Det er større enn 50-50 prosents sjanse for at vi vil få en "fase 1-avtale". Hovedsaklig fordi begge presidentene, Donald Trump og Xi Jinping, trenger dette for innenrikspolitiske årsaker, sier Roach, professor ved Yale Univeristy, til CNBC.

Nasjonene har vært i handelskrig i halvannet år. Både Jinping og Trump har tidligere varslet at "fase 1-avtalen" nærmer seg, men de siste dagene har det vært få nye signaler.

15. desember

15. desember er det varslet at USA vil sette opp tariffene på kinesiske varer ytterligere.

– Ikke misforstå,"en fase 1-avtale", som vi har forstått det, er en falsk avtale som ikke vil ha noen meningsfull, positiv innvirkning på amerikanske familier og amerikanske forbrukere, mener Roach.



Kinesiske medier har rapportert at Kina krever at USA vil fjerne tollsatsene på varer fra Kina for at avtalen skal finne plass.

Vanskelig å spå

Roach mener det er vanskelig å spå hva som venter bak neste sving, men tror at Trump for en gangs skyld vil kunne trekke tilbake på sine krav. Roach spår at en avtale er på plass før 15. desember.

En "fase 1-avtale" skal innebære at Kina kjøper landbruksprodukter fra USA for 40-50 milliarder dollar og enighet rundt valutaspørsmål mellom nasjonene.

Trump gjeninnførte i går tariffer på aluminium og stål fra Argentina og Brasil. Han advarte også om toll på franske varer.