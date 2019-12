Trump: – Frankrikes NATO-uttalelse var veldig fornærmende

– Det der var en vågal uttalelse, sa Trump under et pressetreff med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg i London tirsdag formiddag.

Trump langet ut mot Frankrike, som han sa har høy arbeidsledighet. Han hevdet at landet må skattlegge andre lands selskaper for å få inntekter, viste til gule vester-bevegelsen og sa at landet har hatt et tungt år.

– Derfor kan de ikke gå rundt og si slikt om NATO, sa Trump.

– Ingen trenger NATO mer enn Frankrike. USA trenger NATO minst. Derfor er det svært farlig når Frankrike uttaler seg slik om NATO, sa Trump.

(©NTB)